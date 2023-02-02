Не всегда слепое следование трендам – это залог отличного вкуса и чувства стиля, пишет 24 канал. Но следует помнить, что вещи, которые уже давно вышли из моды нисколько не делают ваш образ стильным, а не пользующиеся популярностью аксессуары могут еще больше испортить образ.

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Новые наряды и аксессуары врываются в тренды со скоростью света, за ними часто невозможно успеть и приобрести все к своему гардеробу. Однако лучше отказаться от трендовых вещей и составлять образ из базового наряда, чем одевать устаревшую одежду и немодные аксессуары. Какие украшения, которые раньше дополняли наш look, уже не модны – читайте дальше.

Очки на голове

Носить очки на голове было еще модно в 90-е годы. Тогда это было признаком более высокого вкуса, чтобы показать всем стоимость аксессуара. Сейчас эта мода уже давно неактуальна.

Очки на голове сейчас смотрятся не очень красиво. Это признак плохого вкуса, особенно, если они на голове не на улице, но и в помещении. Лучше спрятать очки в футляр и одеть при необходимости. Пусть этот совет пригодится вам уже совсем скоро, в новом сезоне.



Антитрендовые аксессуары / Фото из Pinterest

Заколка с жемчужинами

Несколько лет назад на шпильки с белыми жемчужинами был самый настоящий бум. Кажется, такие аксессуары купили буквально все. И если многие модницы уже выбросили эту вещь, то другие же сохранили в шкатулке и иногда все же украшают этой вещью свои волосы.

Каждый стилист вам скажет, что вы будете выглядеть в разы лучше без этой шпильки, чем с ней. Поэтому не бойтесь попрощаться с этим антитрендовым аксессуаром.



Антитрендовые аксессуары / Фото из Pinterest

Обруч для волос

Раньше обручи для волос были очень стильным аксессуаром. Выбор их был очень велик – от тонких моделей до широких разных цветов. Впрочем, сейчас крайне редко встречаются инфлюэнсеры с обручами, а именно они диктуют нам тренды. Поэтому следует отложить эту вещь и пока не пользоваться.

Вероятно, мода на обручи еще вернется, впрочем, помните, что сейчас они считаются неактуальными.



Антитрендовые аксессуары / Фото из Pinterest