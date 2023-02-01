Во время обыска у чиновника нашли обнаружившиеся списки с желаниями к 2018 и 2021 Новому году.

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Еще в 2018 году Датий мечтала о соболиной шубе, поездке в Лондон, повышении и подарке от любимого. часы бренда Breguet. Этот аксессуар достаточно недешев, а цены колеблются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро. Часы бренда Breguet – это изысканные аксессуары, которые ассоциируются с роскошью.

Что известно о бренде Breguet

Breguet – это швейцарский производитель часов, основанный Абрахамом Луи Бреге в Париже в 1775 году. Часы можно приобрести в Киеве по достаточно высокой цене. На сайте Status Group – одного из крупнейших магазинов в Украине, который предоставляет большой спектр услуг в сфере швейцарских часов, есть небольшой ассортимент часов от бренда Breguet.

Очевидно, спрос на такие дорогие часы все-таки есть, поскольку немало позиций уже раскупили, а оставшееся на сайте стоит от 13 тысяч до 26 тысяч долларов. Цена таких часов достаточно высока, однако бренд отмечает, такая цена оправдывается безупречным качеством.



Часы от бренда Breguet, о котором мечтает Датий / Cкриншот с сайта Status Group

Именно о таких часах мечтала женщина, которая любит "купаться" в роскошных вещах и ювелирных изделиях. У нее нашли дорогие украшения, брендовую одежду, золотые часы и другие элитные вещи. Оксана Датий уже имеет в своей коллекции часы от брендов Rolex, Chanel, Cartier. В ходе следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро.



Коллекция часов Оксаны Датий / Фото с сайта ДБР