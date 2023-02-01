Під час обшуку у посадовиці знайшли виявили списки з бажаннями до 2018 та 2021 Нового року.

До теми Мільйон доларів та Мальдіви: під час обшуку керівниці податкової знайшли її "список бажань"

Ще у 2018 році Датій мріяла про соболину шубу, поїздку в Лондон, підвищення та подарунок від коханого – годинник бренду Breguet. Цей аксесуар досить недешевий, а ціни коливаються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч євро. Годинники бренду Breguet – це вишукані аксесуари, які асоціюються з розкішшю.

Що відомо про бренд Breguet

Breguet – це швейцарський виробник годинників, заснований Абрахамом Луї Бреге в Парижі в 1775 році. Годинник можна придбати в Києві за досить високою ціною. На сайті Status Group – одного із найбільших магазинів в Україні, який надає великий спектр послуг у сфері швейцарських годинників є невеликий асортимент годинників від бренду Breguet.

Вочевидь, попит на такі дорогі годинники все ж таки є, оскільки чимало позицій вже розкупили, а те, що залишилося на сайті коштує від 13 тисяч до 26 тисяч доларів. Ціна такого годинника – досить висока, однак бренд зазначає, така ціна виправдовується бездоганною якістю.



Годинники від бренду Breguet, про який мріє Датій / Cкриншот з сайту Status Group

Саме про такий годинник мріяла жінка, яка любить "купатися" у розкішних речах та ювелірних виробах. У неї знайшли дорогі прикраси, брендовий одяг, золотий годинник та інші елітні речі. Оксана Датій вже має у своїй колекції годинники від брендів Rolex, Chanel, Cartier. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро.



Колекція годинників Оксани Датій / Фото з сайту ДБР