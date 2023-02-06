Fashion 24 провів аналіз вбрання на зиму та обрав кілька позицій, від яких рекомендовано відмовитися, якщо ви хочете мати гарний та стильний вигляд.

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Шапка грубої в’язки

Головний убір з грубої в’язки зараз вже не є актуальним. Такі шапки досить громіздкі і не дуже стильно виглядають. Натомість краще оберіть шапку біні, яка вдало виглядає в парі з пуховиками, шубами чи дублянками.



Антитренди зими 2023 / Фото з Pinterest

Замшеві ботфорти

Ботфорти – стильне жіноче взуття, але від замшевих чобіт взимку краще відмовитися. Зараз таке взуття є пережитком минулого, тому краще обрати стильні челсі.



Антитренди зими 2023 / Фото з Pinterest

Шарф-снуд

Шарф-снуд зараз вважається ознакою поганого смаку. Він може вмить зіпсувати ваш образ, тому краще віддавати перевагу довгим шарфам, які є актуальними в холодну пору року.



Антитренди зими 2023 / Фото з Pinterest