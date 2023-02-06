Fashion 24 провел анализ образов на зиму и выбрал несколько позиций, от которых рекомендуется отказаться, если вы хотите выглядеть красиво и стильно.
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Шапка грубой вязки
Головной убор из грубой вязки сейчас уже не актуален. Такие шапки достаточно громоздки и не очень стильно смотрятся. Лучше выберите шапку бини, которая удачно смотрится в паре с пуховиками, шубами или дубленками.
Антитренды зимы 2023 / Фото из Pinterest
Замшевые ботфорты
Ботфорты – стильная женская обувь, но от замшевых сапог зимой лучше отказаться. Сейчас такая обувь является пережитком прошлого, поэтому лучше выбрать стильные челси.
Антитренды зимы 2023 / Фото из Pinterest
Шарф-снуд
Шарф-снуд сейчас считается признаком плохого вкуса. Он может мгновенно испортить ваш образ, поэтому лучше отдавать предпочтение длинным шарфам, актуальным в холодное время года.
Антитренды зимы 2023 / Фото из Pinterest