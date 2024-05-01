Одежда способна повлиять не только на наше настроение, но и на уверенность, пишет Fashion 24. Она отражает стиль и личность человека, поэтому очень важно выбирать базовую, классическую, сезонную и трендовую одежду и отказываться от того, что уже давно вышло из моды, чтобы не скунфузиться.

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Вываренный деним

Джинсы всегда были актуальными, однако в этом сезоне стоит отказаться от так называемых вареных брюк и выбрать для себя деним в базовом голубом, сером или черном цвете.



Антитрендовые вещи на весну 2024 / Фото Pinterest

Неоновые цвета

Все эти оттенки очень бросаются в глаза, поэтому от них лучше отказаться в пользу пастельных или приглушенных цветов.



Одежда, которая давно вышла из моды / Фото Pinterest

Массивные принты

Попробуйте отказаться от нарядов с крупными цветами, геометрическими рисунками или абстракцией. Если хотите что-то принтованное – сделайте ставку на трендовый леопардовый узор.



Антитрендовые вещи на весну 2024 / Фото Pinterest

Если будете придерживаться советов и не одевать вещи, которые будут добавлять вам возраста, то сможете отразить собственный стиль и отразить вещами уникальность.