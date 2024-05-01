Одяг здатен вплинути не лише на наш настрій, але й на впевненість, пише Fashion 24. Він відображає стиль та особистість людини, тому дуже важливо обирати базове, класичне, сезонне й трендове вбрання та відмовлятися від того, що вже давно вийшло з моди, щоб не скунфузитися.

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Виварений денім

Джинси завжди були актуальними, однак цього сезону варто відмовитися від так званих варених штанів та обрати для себе денім в базовому блакитному, сірому чи чорному кольорі.



Антитрендові речі на весну 2024 / Фото Pinterest

Неонові кольори

Всі ці відтінки дуже впадають в око, тому від них краще відмовитися на користь пастельних чи приглушених кольорів.



Одяг, який давно вийшов з моди / Фото Pinterest

Масивні принти

Спробуйте відмовитися від вбрання з великими квітами, геометричними малюнками чи абстракцією. Якщо хочете щось принтоване – зробіть ставку на трендовий леопардовий візерунок.



Антитрендові речі на весну 2024 / Фото Pinterest

Якщо будете дотримуватися порад та не одягати речі, які додаватимуть вам віку, то зможете відобразити власний стиль та відобразити речима унікальність.