Мир моды достаточно непостоянен, и если мы лишь недавно с ума сходили от лосин со штрипками, то уже сейчас их спокойно можно отнести к антитрнедовым элементам гардероба, пишет 24 Канал.

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Формируя свои образы, вам следует помнить, что основу ваших вещей должна составлять база, от которой вы будете уже дальше отталкиваться. Вам стоит лишь докупить некоторую трендовую одежду, чтобы стильно выглядеть, и совсем необязательно скупать все, что сейчас есть в позициях тенденций.

Дело в том, что некоторые тренды остаются с нами надолго, например, стеганная куртка или платье с разрезами. А есть вещи, которые мгновенно появляются на модной арене и так же быстро угасают – те же лосины со штрипками или штаны с разрезами.

Чтобы не испортить свой образ, важно знать, какие вещи сейчас все еще остаются популярными, а от которых следует отказаться, чтобы не выглядеть глупо. Рекомендуем вам просмотреть свой гардероб и отказаться от вещей, которые не являются актуальными.

Лосины со штрипками

Несколько сезонов назад леггинсы со штрипками, которые одевали под туфли-лодочки на каблуке были очень популярны, однако этот тренд быстро прошел. Теперь лосины со штрипками уже можно считать антитрендовыми, поэтому лучше выберите обычные классические лосины.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest

Cтранный принт одежды

В этом сезоне в моде флористический и анималистический принт. Также дизайнеры презентовали много нарядов в горошек. Впрочем, если не хотите выглядеть странно, откажитесь от причудливых принтов с клоунами, как это сделала Джулия Фокс. Такой аутфит, вероятно, смотрится эпатажно, но точно не стильно и не модно.



Антитренды лета 2023 / Фото из Instagram

Копия сумки от известного бренда

Если вы не хотите осуждающих взглядов, откажитесь от дешевых копий сумок. Вам может показаться, что сбоку это незаметно, или кто-то точно подумает, что у вас последняя модель сумки Gucci или Saint Laurent. Но на самом деле общий вид все выдает. Если у вас нет средств приобрести дорогую сумку, лучше купите ту, на которую можете потратить деньги, и поверьте, вы будете выглядеть лучше, чем с дешевой копией.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest