Світ моди досить непостійний, і якщо ми лише недавно божеволіли від лосин зі штрипками, то вже зараз їх спокійно можна віднести до антитрнедових елементів гардероба, пише 24 Канал.

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Формуючи свої образи, вам варто пам’ятати, що основу ваших речей має складати база, від якої ви будете вже надалі відштовхуватися. Вам варто лише докупити деяке трендове вбрання, щоб стильно виглядати, і зовсім необов’язково скуповувати все, що зараз є в позиціях тенденцій.

Справа в тому, що деякі тренди залишаються з нами надовго, до прикладу, стьобана куртка чи сукня з розрізами. А є речі, які миттєво з’являються на модній арені і так само швидко згасають – ті ж лосини зі штрипками чи штани з розрізами.

Щоб не зіпсувати свій образ, важливо знати, які речі зараз все ще залишаються популярними, а від яких варто відмовитися, аби не виглядати безглуздо. Рекомендуємо вам переглянути свій гардероб та відмовитися від речей, які не є актуальними.

Лосини зі штрипками

Кілька сезонів тому легінси зі штрипками, які одягали під туфлі-човники на підборах були дуже популярними, однак цей тренд швидко минувся. Зараз лосини зі штрипками вже можна вважати антитрендовими, тому краще оберіть звичайні класичні лосини.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest

Дивний принт одягу

Цього сезону в моді флористичний та анімалістичний принт. Також дизайнери презентували багато вбрання в горошок. Втім, якщо не хочете виглядати дивно, відмовтеся від дивакуватих принтів з клоунами, як це зробила Джулія Фокс. Такий аутфіт, ймовірно, виглядає епатажно, але точно не стильно і не модно.



Антитренди літа 2023 / Фото з Instagram

Копія сумки від відомого бренду

Якщо не хочете осудливих поглядів, відмовтеся від дешевих копій сумок. Вам може здатися, що збоку це непомітно, або ж хтось точно подумає, що у вас остання модель сумки Gucci чи Saint Laurent. Але насправді загальний вигляд все видає. Якщо у вас немає коштів придбати дорогу сумку, краще купіть ту, на яку маєте змогу витратити гроші, і повірте, ви будете мати в рази кращий вигляд, ніж з дешевою копією.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest