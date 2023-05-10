Как показывает практика, вещи, которые уже длительный период являются всеми забытыми и почти не используются, сразу становятся антитрендовыми, пишет 24 Канал.

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Для того, чтобы ваш образ не был устаревшим, лучше обновите некоторые элементы гардероба нарядом, который является популярным и стильным. Вам не обязательно гнаться за трендовыми новинками, главное – вовремя отказаться от вещей, входящих в список антитрендовых.

Брюки с лампасами

От таких штанов точно нужно отказаться этим летом, поскольку они давно потеряли актуальность. Если вы хотите выглядеть модно и стильно, то лучше сосредоточьте свое внимание на однотонных брюках, базовых и легко сочетающихся с трендовыми элементами гардероба.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest

Лосины с прозрачными вставками

Такие лосины были популярны, но мода на них прошла уже очень давно. Если не хотите выглядеть смешно и забавно, то просто замените их на однотонные черные лосины без каких-либо прозрачных вставок, которые к тому же еще и дешевят ваш аутфит.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest

Вязаная футболка

Такие футболки совсем непрактичны. И хотя у них тело будет "дышать", впрочем, вам трудно будет соединить такую вещь с любой одеждой, поскольку они совсем нетрендовые. Лучше сделайте ставку на базовые футболки в белом или черном цвете.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest