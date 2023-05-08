Наш образ могут полностью испортить не только антитрендовые вещи, но и аксессуары, пишет 24 канал. Ваша неосведомленность в тенденциях может вызвать украшения на тело, разнообразные заколки на волосы или пояса для одежды, которые уже давно перестали быть актуальными.

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Следование трендам – это не залог отличного стиля или вкуса, но важно помнить о вещах, которые вышли из моды. К примеру, аксессуары, которые были популярны несколько лет назад – одевать больше не стоит, ведь дело не только в том, что они не популярны, но и в том, что они могут полностью испортить образ.

Браслет Pandora

Такие браслеты были суперпопулярны много лет назад, а сейчас они уже ушли в прошлое. Если не хотите создать "дешевый" образ, лучше откажитесь от них в пользу базовых часов или минималистического браслета из золота или серебра.



Антитрендовые аксессуары 2023 / Фото из Pinterest

Пояс в анималистичный принт

У нулевых была мода на довершение платьев поясами, но сейчас это совсем не рационально и не модно. И хотя тренд на пояс уже прошел уже давно, в сети все равно можно заметить девушек, которые одевают такие платья с поясами, особенно в анималистический принт. Выбросьте этот аксессуар подальше, чтобы не выглядеть глупо.



Антитрендовые аксессуары 2023 / Фото с Vogue

Заколка с жемчужинами

Бум на шпильки с жемчужинами уже давно истек. Постарайтесь стилизовать свои образы без этого аксессуара, если вы не хотите выглядеть максимально странно. Такая шпилька выдаст вашу неосведомленность в трендах и испортит ваш образ.



Антитрендовые аксессуары 2023 / Фото из Pinterest