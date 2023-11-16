Сайт 24 Канала поможет вам узнать для себя, что из прошлогоднего гардероба уже не будет популярным в этом году. Итак, ищите в материале антитренды 2023/2024 и создавайте новые, модные образы.
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Антитренды зимы 2023 / 2024
Объемные экошубы
Из моды получаются объемные экошубы. В этом году стоит выбирать более элегантные и сдержанные модели, которые подчеркнут вашу женственность.
Антитренды зимы / Коллаж 24 Канала
Шапки бини грубой вязки
В этом сезоне модницам стоит отказаться от объемных шапок бин с грубой вязкой. Следует выбрать более легкий и более универсальный вариант.
Антитренды зимы / Коллаж 24 Канала
Шапки с декором
В этом сезоне точно следует отказаться от шапок с декором. Если вы любите что-нибудь экстравагантное и хотите привлекать к себе внимание, лучше выбрать второй вариант.
Антитренды зимы / Коллаж 24 Канала
Короткий шарф
В этом сезоне точно в моде длинные и объемные шарфы, которые не только дополнят ваш образ как аксессуар, но и согревают вас холодной зимой. От коротких шарфов следует отказаться.
Антитренды зимы / Коллаж 24 Канала
Большая сумка к верхней одежде
Чтобы красиво стилизовать объемную верхнюю одежду, следует выбирать маленькую сумку, чтобы на контрасте все выглядело гармонично. Он больших сумок с объемными куртками стоит отказаться в этом сезоне.
Антитренды зимы / Коллаж 24 Канала