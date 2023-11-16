Сайт 24 Канала поможет вам узнать для себя, что из прошлогоднего гардероба уже не будет популярным в этом году. Итак, ищите в материале антитренды 2023/2024 и создавайте новые, модные образы.

К теме В них вы выглядите на несколько лет старше: вещи, старящие всех женщин

Антитренды зимы 2023 / 2024

Объемные экошубы

Из моды получаются объемные экошубы. В этом году стоит выбирать более элегантные и сдержанные модели, которые подчеркнут вашу женственность.



Антитренды зимы / Коллаж 24 Канала

Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.

Шапки бини грубой вязки

В этом сезоне модницам стоит отказаться от объемных шапок бин с грубой вязкой. Следует выбрать более легкий и более универсальный вариант.



Антитренды зимы / Коллаж 24 Канала

Шапки с декором

В этом сезоне точно следует отказаться от шапок с декором. Если вы любите что-нибудь экстравагантное и хотите привлекать к себе внимание, лучше выбрать второй вариант.



Антитренды зимы / Коллаж 24 Канала

Короткий шарф

В этом сезоне точно в моде длинные и объемные шарфы, которые не только дополнят ваш образ как аксессуар, но и согревают вас холодной зимой. От коротких шарфов следует отказаться.



Антитренды зимы / Коллаж 24 Канала

Большая сумка к верхней одежде

Чтобы красиво стилизовать объемную верхнюю одежду, следует выбирать маленькую сумку, чтобы на контрасте все выглядело гармонично. Он больших сумок с объемными куртками стоит отказаться в этом сезоне.



Антитренды зимы / Коллаж 24 Канала