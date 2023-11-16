Сайт 24 Каналу допоможе вам з'ясувати для себе, що з торішнього гардероба уже не буде популярним цього року. Тож шукайте в матеріалі антитренди 2023/2024 і створюйте нові, модні образи.
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Антитренди зими 2023 / 2024
Об'ємні екошуби
З моди виходять об'ємні екошуби. Натомість цьогоріч варто обирати більш елегантні та стримані моделі, які підкреслять вашу жіночність.
Антитренди зими / Колаж 24 Каналу
Шапки біні грубої в'язки
Цього сезону модницям варто відмовитись від об'ємних шапок біні з грубою в'язкою. Варто обрати легший та більш універсальний варіант.
Антитренди зими / Колаж 24 Каналу
Шапки з декором
У цьому сезоні точно варто відмовитись від шапок з декором. Якщо ви полюбляєте щось екстравагантне та хочете привертати до себе увагу, краще обрати другий варіант.
Антитренди зими / Колаж 24 Каналу
Короткий шарф
Цього сезону точно в моді довгі та об'ємні шарфи, які не лише доповнять ваш образ як аксесуар, а й зігріватимуть вас холодною зимою. Від коротких шарфів варто відмовитись.
Антитренди зими / Колаж 24 Каналу
Велика сумка до верхнього одягу
Щоб красиво стилізувати об'ємний верхній одяг, варто обирати маленьку сумку, щоб на контрасті все виглядало гармонійно. Він великих сумок з об'ємними куртками варто відмовитись цього сезону.
Антитренди зими / Колаж 24 Каналу