Так, 24 Канал зібрав перелік речей, що старять жінок. Про такий одяг та аксесуари – далі в матеріалі.
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Занадто великі або об'ємні речі
Неправильно підібраний розмір або надмірний об'єм можуть зробити фігуру менш пропорційною та виглядати невдало.
Об'ємні речі / Фото з відкритих джерел
Старомодні речі
Носіння винтажу – чудова ідея, але часто такі речі можуть бути застарілим. Краще поєднувати класичні елементи зі сучасними трендами.
Старомодні речі / Фото з відкритих джерел
Великі і яскраві прикраси
Занадто великі та яскраві прикраси можуть виглядати старомодно. Рекомендується вибирати аксесуари помірного розміру та приглушених відтінків.
Великі та яскраві прикраси / Фото з відкритих джерел
Втім, зрештою, важливо пам'ятати, що індивідуальний стиль та комфорт завжди переважають над загальноприйнятими правилами. Найголовніше — вибирати одяг, в якому ви відчуваєте себе впевнено та щасливо, незалежно від віку.