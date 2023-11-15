Так, 24 Канал собрал список вещей, которые старят женщин. О такой одежде и аксессуарах – далее в материале.

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Слишком большие или объемные вещи

Неправильно подобранный размер или чрезмерный объем может сделать фигуру менее пропорциональной и выглядеть неудачно.



Объемные вещи / Фото из открытых источников

Старомодные вещи

Винтаж – отличная идея, но часто такие вещи могут быть устаревшими. Лучше совмещать классические элементы с современными трендами.



Старомодные вещи / Фото из открытых источников

Большие и яркие украшения

Слишком большие и яркие украшения могут выглядеть старомодно. Рекомендуется выбирать аксессуары умеренного размера и приглушенных оттенков.



Большие и яркие украшения / Фото из открытых источников

Но важно помнить, что индивидуальный стиль и комфорт всегда преобладают над общепринятыми правилами. Самое главное – выбирать одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно и счастливо, независимо от возраста.