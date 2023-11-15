Однако это не значит, что теперь не получится стильно одеваться. Можно удачно соединить верхнюю одежду, головной убор и сапоги, играя цветом и тканями. 24 Канал собрал несколько классных и актуальных образов на осень.

Вау Базовый гардероб на холодное время: 6 вещей, которые должны быть у каждой девушки

Яркий акцент

Модные эксперты часто говорят, что базовые вещи следует комбинировать с сезонными трендами. Также их можно совмещать с яркими и акцентными элементами одежды. Прекрасным вариантом будут обычные джинсы, дубленка или куртка и яркий шарф. Особенно актуально в этом сезоне смотрится красный.

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Юбка + пальто

Многие девушки носят платья и юбки только в теплое время года. Когда холодно, они переходят на брюки и джинсы. Однако можно создать классный лук и в холод. Для этого следует выбрать юбку или платье длины макси или меди. А сверху надеть какой-то объемный свитер и пальто. Дополнить образ можно сапогами или ботильонами.

Теплый бомбер и черные джинсы

Вы наверняка слышали, что черный – всегда в моде. Если вы не любите очень яркие цвета и хотите оставаться сдержанным, то этот вариант именно для вас. Потребуется теплый бомбер нейтрального цвета, черные джинсы и черный или другой цвет свитера. Будете иметь очень стильный и уместный вид в такой одежде.

Дубленка + кепка

Дубленки остаются на вершине моды уже не первый сезон. Они очень хорошо вписываются в разные образы. Возьмите светлые джинсы или брюки, такого же цвета свитер и дубленку. Желательно, чтобы она была или нежного цвета, например, бежевого. Дополните образ лаконичной кепкой и шарфом.

Экошуба + кожаные сапоги

Иногда надоедает ежедневное ношение джинсов и брюк. В таком случае можете надеть теплое платье, шубу из искусственных материалов и кожаные сапоги. Будете выглядеть особенно благородно, если наденете вещи нейтральных цветов. Удачным решением станет дополнение лука украшениями.



Лук с экошубой / Фото Pinterest