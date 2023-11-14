Базовые вещи всегда имеют уместный вид, потому что они просты в формах, цветах и тканях. То есть, если приобрести такую одежду, она прослужит вам много лет и сможет дополнить любой лук. 24 Канал собрал несколько вещей, которые должны быть у каждой девушки.

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Пальто

Пальто – это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Особенно если выбрать модель лаконичного кроя и нейтрального цвета – черного, коричневого или серого. Оно подойдет абсолютно к любой одежде. Для тех, кому это слишком просто, может обратить внимание на пальто в клеточку или полоску. Таким образом, лук станет более акцентным.

Черные джинсы

Джинсы уже давно стали базовым элементом гардероба. Мы одеваем их практически каждый день на работу, на прогулку или в путь. Всегда актуальны будут именно черные джинсы классического пошива. Приталенные или широкие, это уже не ваш вкус. Главное – остановиться на варианте без стразов, бисера или больших дыр. И тогда сможете одеть их куда угодно и будете удачно выглядеть.

Ботинки

Невозможно представить холодный сезон без теплой обуви. Самое простое – это ботинки на грубой подошве, придающие образу легкой маскулинности. Такая обувь есть в трендах уже много сезонов подряд. А все из-за удобства, комфорта и одновременно стильного вида. Их уже давно сочетают не только с брюками, но и юбками и платьями. Очень популярны модели с пряжками и шнурками.

Свитер или свитшот

Что именно выбрать из перечисленных вариантов зависит от вашего персонального стиля. Если работа или обучение обязывает вас к деловому дрескоду, то лучше остановиться на свитере. Обратите внимание на классические цвета и свободные фасоны. Важно, чтобы на них не было надписей или заметной отделки. На позднюю осень или зиму следует покупать свитера из плотных материалов, например, шерсти.

Если же учреждение не требует формальности, то остановитесь на свитшоте. В них вам будет максимально удобно и тепло. Относительно цветов здесь вам решать, что больше нравится.

Пуховик

Зимой не обойтись без пуховика, особенно если ожидаются морозы и снегопады. Если планируете покупать только один, то лучше выбрать базовый вариант с нейтральным цветом. Ибо цветной может через некоторое время надоесть. Чтобы не замерзнуть, лучше приобрести длинный пуховик до колена или даже длиннее.



Пуховик / Фото up.up.clothes

Водолазка

Это очень простая вещь, гармонично вписывающаяся в любой гардероб. Ее можно сочетать с разным низом – широкими джинсами, юбкой или брючным костюмом. Модные эксперты советуют выбирать спокойные оттенки – молочный, бежевый, черный или серый. Тогда они подходят практически в любое место. В таком случае уместно будет дополнить образ аксессуарами. Например, яркими серьгами, ожерельем или браслетом.



Водолазка / Фото Vodolazka.com.ua