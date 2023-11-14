Базові речі завжди мають доречний вигляд, бо вони – прості у формах, кольорах і тканинах. Тобто, якщо придбати такий одяг, він прослужить вам багато років і зможе доповнити будь-який лук. 24 Канал зібрав кілька речей, які мають бути в кожної дівчини.

Пальто

Пальто – це вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Особливо, якщо обрати модель лаконічного крою та нейтрального кольору – чорного, коричневого чи сірого. Воно підійде абсолютно до будь-якого одягу. Для тих, кому це надто просто, може звернути увагу на пальто в клітинку або смужку. Таким чином, лук стане більш акцентним.

Чорні джинси

Джинси вже давно стали базовим елементом гардероба. Ми одягаємо їх практично щодня на роботу, на прогулянку чи в дорогу. Завжди актуальним будуть саме чорні джинси класичного пошиття. Приталені чи широкі, це вже не ваш смак. Головне – зупинитися на варіанті без стразів, бісеру чи великих дір. І тоді зможете одягнути їх будь-куди й будете мати вдалий вигляд.

Черевики

Неможливо уявити холодний сезон без теплого взуття. Найпростіше – це черевики на грубій підошві, які додають образу легкої маскулінності. Таке взуття є в трендах вже багато сезонів поспіль. А все через зручність, комфорт і водночас стильний вигляд. Їх вже давно поєднують не лише зі штанами, а й спідницями та сукнями. Дуже популярними є моделі з пряжками та шнурками.

Светр або світшот

Що саме обрати з перелічених варіантів, залежить від вашого персонального стилю. Якщо робота чи навчання зобов'язує вас до ділового дрескоду, то краще зупинитися на светрі. Звертайте увагу на класичні кольори та вільні фасони. Важливо, щоб на них не було написів чи помітного оздоблення. На пізню осінь чи зиму, варто купувати светри з щільних матеріалів, наприклад, вовни.

Якщо ж установа не вимагає формальності, то зупиніться на світшоті. У них вам буде максимально зручно й тепло. Щодо кольорів, тут вам вирішувати, що більше подобається.

Пуховик

Взимку ніяк не обійтися без пуховика, особливо якщо очікуються морози та снігопади. Якщо плануєте купувати лише один, то краще все-таки обрати базовий варіант з нейтральним кольором. Бо кольоровий може через певний час набриднути. Щоб не змерзнути, краще придбати довгий пуховик до коліна, або навіть довший.



Пуховик / Фото up.up.clothes

Водолазка

Це дуже проста річ, яка гармонійно вписується у будь-який гардероб. Її можна поєднувати з різним низом – широкими джинсами, спідницею чи штанним костюмом. Модні експерти радять обирати спокійні відтінки – молочний, бежевий, чорний чи сірий. Тоді вони підійдуть практично у будь-яке місце. У такому випадку буде доречно доповнити образ аксесуарами. Наприклад, яскравими сережками, намистом чи браслетом.



Водолазка / Фото Vodolazka.com.ua