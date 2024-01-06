В коллекциях весна-лето 2024 дизайнеры презентовали минималистичную и практичную одежду, состоящую из тренчей, юбок-карандашей, брючных костюмов или ностальгических вещей из 90-х.

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Некоторые бренды решили дать новую жизнь классическим элементам гардероба и дали свежее дыхание нарядам, долго считавшимся антитрендовым.

В новом сезоне появятся неожиданные вещи из 50-х годов. Любите ли вы этот наряд или нет, но уже весной оно будет повсюду в наших образах.

Футболка поло

С приходом эстетики Old Money футболку поло затруднительно назвать антитрендовой вещью. Это скорее базовая вещь гардероба, появившаяся в наших гардеробах более 50 лет назад. В новом сезоне модницы будут носить ее с юбками с рюшками или жакетами.



Вернувшиеся в моду антитрендовые вещи / Фото Who What Wear

Капри

Каждый раз, когда капри возвращаются в моду, они набирают модные обороты и становятся настоящим сезонным хитом. Весной наряды с 50-х годов смело на себе примеряют поколение Z. Этот фасон штанов даже закрепил за собой статус на модных подиумах.



Вернувшиеся в моду антитрендовые вещи / Фото Who What Wear

Прозрачные юбки

И хотя тенденция на прозрачный наряд доминировала несколько последних сезонов, уже весной прозрачная юбка станет предметом внимания не только на вечернее, но и на дневное время. Такую юбку можно совмещать с кардиганом, свитером, туфлями и босоножками.



Вернувшиеся в моду антитрендовые вещи / Фото Who What Wear

Баска

Какими бы мы ни были противницами платьев с басками, они снова вернулись в моду. Самый модный элемент эпохи 80-х годов теперь в интерпретированном виде появится в моде в новом сезоне. Выбирайте для себя топы с басками и сочетайте с юбками и брюками.



Вернувшиеся в моду антитрендовые вещи / Фото Who What Wear

Бахрома

Этот элемент декорирования наряда также нельзя назвать антитендовым, впрочем, в этом году произойдет большое возвращение бахромы. Это означает, что в моде будут не только избранные вещи с этой деталью, а все майки, футболки и сумки, как это было когда-то модно.



Вернувшиеся в моду антитрендовые вещи / Фото Who What Wear