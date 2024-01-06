У колекціях весна-літо 2024 дизайнери презентували мінімалістичний та практичний одяг, що складається з тренчів, спідниць-олівців, штанних костюмів чи ностальгічних речей з 90-х.

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Деякі бренди вирішили дати нове життя класичним елементам гардероба та дали свіжий подих вбранню, яке тривалий час вважалося антитрендовим.

У новому сезоні з’являться неочікувані речі з 50-х років. Любите ви це вбрання чи ні, але вже навесні воно буде повсюди в наших образах.

Футболки поло

З приходом естетики Old Money футболку поло важко назвати антитрендовою річчю. Це швидше базова річ гардеробу, яка з’явилася в наших гардеробах понад 50 років тому. У новому сезоні модниці будуть носити її зі спідницями з рюшками чи жакетами.



Антитрендові речі, які повернулися в моду / Фото Who What Wear

Капрі

Кожного разу, коли капрі повертаються в моду вони набирають модних обертів та стають справжнім сезонним хітом. Навесні вбрання з 50-х років сміливо на собі приміряє покоління Z. Цей фасон штанів навіть закріпив за собою статус на модних подіумах.



Антитрендові речі, які повернулися в моду / Фото Who What Wear

Прозорі спідниці

І хоч тенденція на прозоре вбрання домінувала кілька останніх сезонів, вже навесні прозора спідниця стане предметом уваги не лише на вечірню, але й на денну пору. Таку спідницю можна поєднувати з кардиганом, светром, туфлями й босоніжками.



Антитрендові речі, які повернулися в моду / Фото Who What Wear

Баска

Хоч якими ми не були противницями суконь з басками, вони знову повернулися в моду. Наймодніший елемент епохи 80-х років тепер в інтерпретованому вигляді з’явиться в моді у новому сезоні. Обирайте для себе топи з басками та поєднуйте зі спідницями та штанами.



Антитрендові речі, які повернулися в моду / Фото Who What Wear

Бахрома

Цей елемент декорування вбрання також не можна назвати антитендовим, втім цього року станеться велике повернення бахроми. Це означає, що в моді будуть не лише обрані речі з цією деталлю, а всі майки, футболки та сумки, як це було модно колись.



Антитрендові речі, які повернулися в моду / Фото Who What Wear