Не спасет даже сумка Chanel: стилистка назвала самые худшие вещи в гардеробе
Источник:Stylist Inna
Украинская стилистка, которая активно ведет свой блог в инстаграме, решила рассказать о вещах, которые являются абсолютными антитрендами и от которых стоит избавиться.
По ее словам, определенная категория нарядов способна испортить любой образ. В шутку стилистка отметила, что даже сумка Chanel не поможет исправить ситуацию.
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Антитрендовые вещи
Джинсовая рубашка
Если в вашем гардеробе присутствует рубашка легкого денима, которая выглядит не совсем привлекательно, стоит ее утилизировать. Джинсовая рубашка должна быть плотной и хорошо держать форму.
Спортивный костюм
Для того, чтобы выглядеть современно, все спортивные элементы должны сидеть свободно. Это не касается леггинсов или майки. Важно, чтобы костюм не был устаревшим, а был в виде джоггеров или худи, которые сейчас актуальны.
Подстреленные брюки
Такие брюки не только визуально укорачивают ноги, но и странно выглядят. Стилистка говорит, что такую длину можно компенсировать другими приемами, но образ стильнее не получится. Выбирайте длину чуть выше щиколоток.
Куцые жакеты
Забывайте о таких жакетах и больше их не надевайте, иначе вы перенесетесь в далекое прошлое. Вместо этого выберите свободные жакеты или размер оверсайз.
Белая футболка
Эта вещь является базовой, поэтому должна хорошо держать форму и не просвечиваться. Футболка не должна быть с укороченным рукавом и короткой. Рукава должны быть свободные, удлиненные, а материал плотным и качественным.
Проверяйте время от времени материалы или публикации стилистов, чтобы понимать, какие вещи уже вышли из моды. Оказывается, что только какая-то одна единица наряда может полностью испортить ваш образ, каким бы стильным или трендовым он ни был.