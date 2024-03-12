Запрещенные цвета весны, которые не стоит надевать в 2024 году

Каждый сезон стилисты определяют главные цвета, которые будут господствовать в мире моды в течение 6 месяцев. Fashion-индустрия не всегда предлагает какие-то новинки, особенно, если это касается цветов. Дизайнеры лишь сосредотачивают свое внимание на определенных базовых или ярких оттенках, которые будут актуальными незначительный период.

Вместе с этим важно определить цвета, которые вышли из моды и только будут портить ваш образ, пишет Fashion 24. Их немного, но все же стоит учесть, что стоит подальше убрать из своего гардероба.

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Не только антитрендовый наряд удешевляет вид, но и цвет, поэтому советуем немедленно избавиться от запрещенных цветов весны, которые сделают ваш look старомодным.

Неоновый

Все оттенки неона возглавляют первый пункт антитрендовых цветов. Чтобы кислотный зеленый или желтый не стал в вашем образе полным разочарованием – немедленно избавляйтесь от наряда или обуви, которое уже никто не носит.



Запрещенные цвета весны 2024 / Фото Pexels

Бирюзовый

Этот оттенок носит еще одно название – цвет морской волны. Этот сине-зеленоватый оттенок уже давно не появлялся в коллекциях брендов. В основном, модные дизайнеры делают ставку на классические и базовые цвета, поэтому от такого яркого цвета надо избавиться.



Запрещенные цвета весны 2024 / Фото Pexels

Фиолетовый

Если лавандовый хоть немного просачивался в наш гардероб прошлые сезоны, то фиолетовый точно не фигурировал в списках трендовых цветов. Владельцам кричащих брючных костюмов фиолетового цвета или массивных сумок стоит от них избавляться, поскольку цвет точно не ко времени.



Запрещенные цвета весны 2024 / Фото Pexels

Фуксия

На любые наряды этого цвета надо поставить табу. Если что-то очень хотите одеть в похожем оттенке – выбирайте розовый, однако он тоже уже не является №1 среди популярных цветов. Наряд в оттенке фуксии только привлечет к вам много внимания, но не предоставит никаких преимуществ.



Запрещенные цвета весны 2024 / Фото Pexels

Если вы следите за модой и хотите знать, какой наряд уже считается неактуальным, то советуем отказаться от джинсов с разрезами, обуви с мехом и денимовой жилетки. Больше читайте в нашем материале.