Эти штаны стыдно носить в 2024 году: от каких вещей надо отказаться

Несмотря на то, что летом больше господствуют в гардеробе платья и юбки, брюки тоже занимают ведущие позиции, поэтому без них не обойтись. Летний сезон начнется уже через несколько дней, поэтому перебирая свой гардероб, советуем обратить внимание на антитренды, которые давно вышли из моды.

Создать стильные образы можно только благодаря актуальному и трендовому наряду, а это значит, что старомодным вещам не место в шкафу. Чтобы некоторые фасоны брюк не испортили ваш образ, советуем убрать из гардероба некоторые позиции.

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Кюлоты

Укороченные брюки кюлоты уже давно вышли из моды и перестали быть актуальными. Они укорачивают рост и искажают образ, поэтому лучше выбирайте удлиненные брюки палаццо, которые не выходят из моды много лет.



Антитрендовые брюки на лето 2024 / Фто Pinteest

Скинни

Летом такие брюки являются совсем непрактичными, поскольку не дают ногам дышать. В современном мире скинни уже почти никто не носит, поскольку много лет назад они потеряли актуальность. Выбирайте классические брюки, которые не прилегают плотно к ноге или широкие джинсы, которые сейчас довольно популярны.



Антитрендовые брюки на лето 2024 / Фто Pinteest

С бантом

Бантики уже потеряли свою популярность на вещах, а на брюках тем более. Если не хотите, чтобы такой образ отправил вас на несколько лет назад – не надевайте их больше.



Антитрендовые брюки на лето 2024 / Фто Pinteest

Важно помнить, что мода циклична, и то, что сейчас считается антитрендовым, может снова стать популярным через несколько лет. Однако, если вы хотите выглядеть современно, лучше избегать вышеупомянутых фасонов.