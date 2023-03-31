Если вы интересуетесь модой и хотите всегда выглядеть хорошо, то вам точно нужно избавиться в своем гардеробе от пальто и тренча, которые уже давно покинули тенденции, пишет 24 канал. Вряд ли этот наряд вернется в моду в ближайшие несколько лет.

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Пальто на молнии

Пальто на молнии уже несколько лет остается без внимания. Звезды стритстайла и мировые модницы делают ставку на расслабленных пальто на запах или структурированных пальто с пуговицами.



Антитренды верхней одежды на весну / Фото из Pinterest

Короткое пальто

Короткое пальто способно удешевить ваш образ, поэтому лучше от него отказаться. Такие пальто были в моде еще 10 лет назад, впрочем, до сих пор можно заметить в нем людей, которые радостно его одевают. Если вам не удобно в длинном пальто, то сделайте выбор в сторону пальто длины чуть выше колена.



Антитренды верхней одежды на весну / Фото из Pinterest

Короткий тренч

Такие тренчи тоже были актуальны очень много лет назад, поэтому не стоит извлекать из шкафа эту вещь, в надежде, что вы немного ускорите ее возвращение в списки трендов сезона. Пока бренды остановили свое внимание на миди и макси размерах, поэтому такие тренчкоты считаются антитрендовыми.



Антитренды верхней одежды на весну / Фото из Pinterest