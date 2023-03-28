Мода меняется, но остается наш стиль и вещи, которые мы очень любим и не хотим выбрасывать, пишет 24 канал. Наверное, у каждого из нас найдется вещь в гардеробе, которой мы даем еще шанс, потому что думаем, что когда-нибудь она нам понадобится.

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Стилисты советуют прощаться с вещами, срок годности которых истек. Даже, несмотря на то, что мода цикличная, наши любимые вещи точно не вернутся в моду так быстро, как нам кажется. Они пройдут определенную трансформацию и будут все равно выглядеть по-другому.

Если вы хотите стильно выглядеть и выглядеть опрятно, советуем вам отказаться от трех вещей из летнего гардероба, который испортит весь ваш образ.

Футболка с рюкзаками

Тренд на футболки с рюкзаками был очень взрывным несколько лет назад, но очень быстро погас. Этим летом лучше отказаться от стилизации такой футболки с джинсами и брюками. Лучше выберите базовую футболку размера оверсайз, которая будет выглядеть куда лучше и не испортит ваш образ.

Соломенная сумка

Сумки из соломы занимали определенное место в списке трендовых аксессуаров, впрочем, сейчас эти позиции заняли другие вещи. Такие сумки сейчас считаются немодными, так что они не дополнят ваш аутфит, а наоборот – испортят его.

Босоножки с жемчугом

Туфли и босоножки в стиле Valentino с жемчужинами некоторое время были очень актуальны, но тренд на такую обувь давно прошел. Учитывая огромное количество обуви на сезон весна-лето 2023, можно считать, что обувь с жемчужинами – абсолютный антитренд.