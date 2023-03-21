Тренды быстротечны, поэтому то, что когда-то было модным, сейчас заменилось на другой наряд, пишет 24 канал. В этом сезоне есть огромное количество обуви, которую стоит примерить – от балетных балеток до туфель Мэри Джейн и рыболовных сандалий.

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Не так давно в моде были массивные кроссовки в стиле Balenciaga, балетки с острым носком, заполонившим почти всю обувь и разрывные сандалии. Сейчас эта обувь стала антитрендовой, поэтому советуем ее больше не добавлять в свой гардероб.

Массивные кроссовки

Тренд на массивные кроссовки уже давно прошёл. Они выглядят неуместно, поскольку в моде базовые кроссовки белого цвета, идеально дополняющие любой образ – от куртки-коженки до элегантного пальто.



Антитрендовая обувь на весну / Фото из Pinterest

Балетки с острым носком

В этом году есть большое количество балеток, которые можно примерить – с ремешками, тканевые в форме пуантов, с округлым носком или блестками. А вот от балеток с острым носком лучше отказаться, поскольку они не вошли ни в одну трендовую подборку.



Антитрендовая обувь на весну / Фото из Pinterest

Спортивные сандалии

Спортивные сандалии уже отжили свое, поэтому ими лучше не дополнять свои аутфиты. Такая обувь нашла свое место несколько лет назад, однако сейчас уже антитрендовая и может моментально испортить все ваши старания.



Антитрендовая обувь на весну / Фото из Pinterest