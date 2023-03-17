Верхняя одежда – одна из составляющих гардероба в начале весны, пишет 24 канал. В весенний сезон им уделяется много внимания, поскольку погода еще довольно часто изменчива, поэтому тренчи, пальто и куртки для нас необходимы.

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Весна 2023 порадовала нас большим количеством трендов, поэтому выбрать верхнюю одежду точно будет из чего – от стеганных курток, которые уже с нами несколько сезонов до новомодных байкерских кожанок, винтажных косух или нейлоновых бомберов.

Впрочем, в этом сезоне нужно точно отказаться от нескольких единиц верхней одежды, которые уже давно вышли из трендов.

Приталенное пальто

Приталенные пальто искажают пропорции тела. В них вы будете чувствовать себя не совсем комфортно, поэтому стоит сделать ставку на более расслабленную модель, с которой вы сможете создать многослойный look.

Куртка с мехом

Мех на куртке выглядит очень дешево и в считанные минуты испортит ваш образ. Он таких вещей следует отказаться раз и навсегда, поскольку вряд ли такая вещь еще вернется в моду.

Укороченная куртка