Якщо ви цікавитеся модою та хочете завжди мати гарний вигляд, то вам точно треба позбутися у своєму гардеробі пальт і тренчу, які вже давно покинули тенденції, пише 24 канал. Навряд чи це вбрання повернеться в моду найближчі кілька років.

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Пальто на блискавці

Пальто на блискавці вже кілька років залишається поза увагою. Зірки стрітстайлу та світові модниці роблять ставку на розслаблених пальто на запах чи структурованих пальтах з ґудзиками.



Антитренди верхнього одягу на весну / Фото з Pinterest

Коротке пальто

Коротке пальто здатне здешевити ваш образ, тому краще від нього відмовитися. Такі пальта були в моді ще 10 років тому, втім ще й досі можна помітити в ньому людей, які радо його одягають. Якщо вам не комфортно у довгому пальто, то зробіть вибір в бік пальта довжини трохи вище коліна.



Антитренди верхнього одягу на весну / Фото з Pinterest

Короткий тренч

Такі тренчі теж були актуальні дуже багато років тому, тому не варто витягати з шафи цю річ, в надії, що ви трохи пришвидшете її повернення в списки трендів сезону. Наразі бренди зупинили свою увагу на міді та максі розмірах, тож такі тренчкоти вважаються антитрендовими.



Антитренди верхнього одягу на весну / Фото з Pinterest