Эта одежда вас старит: 3 антитренда, от которых надо немедленно избавиться

В мире моды не только появляются модные новинки, но между тем формируется список вещей, которые становятся антитрендовыми. Старая вещь может легко испортить даже самый продуманный образ.

Несмотря на то, что каждая девушка любит самовыражаться и никакие правила не мешают, все же стоит избегать стилизации некоторых вещей. Мода – вещь изменчивая, и то, что когда-то было трендовым, сейчас считается безвкусицей.

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Нам часто жалко выбрасывать хоть даже и старые вещи, к которым мы привыкли, но это стоит сделать, если вы не хотите выглядеть странно.

Советуем вам собирая летний гардероб и формируя осенний, немного обновить шкаф и отобрать те вещи, которые были актуальными несколько лет назад, ведь сейчас уже их никто не носит.

Платье с пышной юбкой

Этот фасон был в моде более 10 лет назад. Такие платья еще можно встретить в стоковых магазинах, которые продаются по дешевой цене. Не соблазняйтесь на ценник и обходите такие фасоны, потому что вы однозначно будете выглядеть в этих платьях странно.

В таких платьях в глаза бросается не только устаревшая модель, но и резкие принты, которые уже давно не используют в модной индустрии, поэтому лучше обходите такой наряд.



Антитрендовые вещи, которые уже неакуальные / Фото Pinterest

Обувь с фигурными каблуками

Эта обувь пыталась несколько раз войти в модные тренды, впрочем модницы быстро от нее отказывались и продолжали делать ставку на классику. Босоножки с фигурными каблуками привлекают к себе много внимания, поэтому лучше выбирайте что-то без лишних деталей.



Антитрендовые вещи на лето / Фото Pinterest

Комбинезон

В моде сейчас костюмы из льна или шелка с рубашками и брюками или шортами, но совсем не комбинезоны. Они были актуальными много лет назад, а сейчас и вовсе потеряли популярность, поэтому лучше их не носите. Если хотите комбинезон – лучше уж сделать ставку на джинсовую вещь.



Антитрендовые вещи 2024 / Фото Pinterest

К главным антитрендам также относятся блузы и футболки из полиэстера, обувь на танкетке и разноцветный топ.