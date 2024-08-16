Несмотря на то, что каждая девушка любит самовыражаться и никакие правила не мешают, все же стоит избегать стилизации некоторых вещей. Мода – вещь изменчивая, и то, что когда-то было трендовым, сейчас считается безвкусицей.

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Нам часто жалко выбрасывать хоть даже и старые вещи, к которым мы привыкли, но это стоит сделать, если вы не хотите выглядеть странно.

Советуем вам собирая летний гардероб и формируя осенний, немного обновить шкаф и отобрать те вещи, которые были актуальными несколько лет назад, ведь сейчас уже их никто не носит.

Платье с пышной юбкой

Этот фасон был в моде более 10 лет назад. Такие платья еще можно встретить в стоковых магазинах, которые продаются по дешевой цене. Не соблазняйтесь на ценник и обходите такие фасоны, потому что вы однозначно будете выглядеть в этих платьях странно.

В таких платьях в глаза бросается не только устаревшая модель, но и резкие принты, которые уже давно не используют в модной индустрии, поэтому лучше обходите такой наряд.



Антитрендовые вещи, которые уже неакуальные / Фото Pinterest

Обувь с фигурными каблуками

Эта обувь пыталась несколько раз войти в модные тренды, впрочем модницы быстро от нее отказывались и продолжали делать ставку на классику. Босоножки с фигурными каблуками привлекают к себе много внимания, поэтому лучше выбирайте что-то без лишних деталей.



Антитрендовые вещи на лето / Фото Pinterest

Комбинезон

В моде сейчас костюмы из льна или шелка с рубашками и брюками или шортами, но совсем не комбинезоны. Они были актуальными много лет назад, а сейчас и вовсе потеряли популярность, поэтому лучше их не носите. Если хотите комбинезон – лучше уж сделать ставку на джинсовую вещь.



Антитрендовые вещи 2024 / Фото Pinterest

К главным антитрендам также относятся блузы и футболки из полиэстера, обувь на танкетке и разноцветный топ.