В этом году осень порадует нас красивыми нарядами, которые захотят примерить на себе все модницы. В тренде будут естественные оттенки: сливовый, зеленый и коричневый, а носить мы в основном будем классические образы.

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Женственность

Осенью в моде будут стилизации в духе 1950-1960-х годов. Дизайнеры представили миди-юбки со складками, брюки клеш, боди, завязанные на плечах свитера и пальто округлого силуэта. Из аксессуаров в почете будут клатчи размера макси.



Актуальные наряды на осень 2024 / Фото Vogue

Бохо

Стиль бохо активно просачивается в наши тренды и уже осенью полностью захватит моду на наряды. Бохостилистика поразит контрастом, рюшами и многослойностью.



Названы главные тренды осени 2024 / Фото Vogue

Бабушкин шик

А вот интересным трендом станет наряд в бабушкином стиле. Можете смело добавлять в образы осенью вещи в бабушкином стиле. Больше порций для вдохновения появится в образах модниц уже в сентябре или октябре.



Актуальные наряды на осень 2024 / Фото Vogue

Клетчатость

Осенью самым популярным принтом станет шотландская клетка. В моде будут клетчатые брюки, платья, юбки и сумки, которые полностью заполонят ваш гардероб.



Названы главные тренды осени 2024 / Фото Vogue

Деловой стиль

Самыми популярными осенью станут жакеты, палаццо и костюмы. В моде будет четкая структура, тонкие линии, черный и серый цвета и тонкая полоска.



Актуальные наряды на осень 2024 / Фото Vogue

Преппи

Стиль преппи становится особенно популярным с началом учебного сезона в осеннее время, поэтому он в очередной раз захватит образы осенью 2024 года. Выбирайте для себя бомберы, жилетки, лоферы и юбки в складки.



Названы главные тренды осени 2024 / Фото Vogue

Осенью 2024 года в моде будет много черного цвета, леопардовых принтов и вещей в морской эстетике.