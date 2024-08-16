Попри те, що кожна дівчина любить самовиражатися і жодні правила не стоять на заваді, все ж таки варто уникати стилізації деяких речей. Мода – річ мінлива, і те, що колись було трендовим, зараз вважається несмаком.

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Нам часто шкода викидати хоч навіть й старі речі, до яких ми звикли, але це варто зробити, якщо ви не хочете виглядати дивно.

Радимо вам збираючи літній гардероб та формуючи осінній, трохи оновити шафу та відібрати ті речі, які були актуальними кілька років тому, адже зараз вже їх ніхто не носить.

Сукня з пишною спідницею

Цей фасон був у моді понад 10 років тому. Такі плаття ще можна зустріти у стокових магазинах, які продаються за дешевою ціною. Не спокушайтеся на цінник та обходьте такі фасони, бо ви однозначно будете виглядати в цих сукнях дивно.

У таких платтях в око впадає не лише застаріла модель, але й різкі принти, які вже давно не використовують у модній індустрії, тому краще оминайте таке вбрання.



Антитрендові речі, які вже неакуальні / Фото Pinterest

Взуття з фігурними підборами

Це взуття намагалося кілька разів увійти в модні тренди, втім модниці швидко від нього відмовлялися та продовжували робити ставку на класику. Босоніжки з фігурними підборами привертають до себе багато уваги, тому краще обирайте щось без зайвих деталей.



Антитрендові речі на літо / Фото Pinterest

Комбінезон

У моді зараз костюми з льону чи шовку з сорочками та штанами або шортами, але зовсім не комбінезони. Вони були актуальними багато років тому, а зараз і зовсім втратили популярність, тому краще їх не носіть. Якщо хочете комбінезон – краще вже зробити ставку на джинсову річ.



Антитрендові речі 2024 / Фото Pinterest

До головних антитрендів також належать блузи та футболки з поліестеру, взуття на танкетці та різнокольоровий топ.