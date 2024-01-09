Мода меняется, поэтому не все, что было модным, до сих пор остается актуальным. Чтобы не иметь смешного вида, советуем вам без всяких угрызений совести избавиться от вещей, которые только испортят ваш образ.

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Начало года – хорошая возможность перебрать гардероб, так что лучше избавиться от всего устаревшего сейчас, если вы не успели сделать это еще в старом году.

Джинсы скини

Уже много лет джинсы скини считаются неактуальными. Они плотно прилегают к ноге и создают старомодный вид. Выбирайте широкие или мешковатые джинсы, которые носят все модницы.



Антитренды 2024 года / Фото Pinterest

Лонгслив из прошлого

Когда-то в моде был лонгслив, состоявший из футболки и рукавов. Если такая вещь до сих пор есть в вашем шкафу – советуем от нее избавиться. Вероятно, когда то мода на этот наряд вернется, но он точно будет отличаться более современной версией.



Антитренды 2024 года / Фото Pinterest

Несколько массивных цепочек

Носить несколько массивных цепочек на шее – это моветон. Золотые украшения, которые были модны еще в начале нулевых, сейчас уже изрядно устарели. Если же вы носите на себе массивную золотую цепочку или даже несколько сразу, то демонстрируете свое незнание в этикете и плохой вкус.



Антитренды 2024 года / Фото Pinterest