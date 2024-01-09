Мода змінюється, тому не все, що було модним колись залишається досі актуальним. Щоб не мати смішного вигляду, радимо вам без жодних докорів сумління позбутися від речей, які лише зіпсують ваш образ.

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Початок року – гарна можливість перебрати гардероб, тож краще позбутися від всього застарілого зараз, якщо ви не встигли зробити це ще в старому році.

Джинси скіні

Вже багато років поспіль джинси скіні вважаються неактуальними. Вони щільно прилягають до ноги та створюють старомодний вигляд. Натомість обирайте широкі чи мішкуваті джинси, які носять всі модниці.



Антитренди 2024 року / Фото Pinterest

Лонгслів з минулого

Колись у моді був лонгслів, що складався з футболки та рукавів. Якщо така річ ще досі є у вашій шафі – радимо від неї позбавитися. Ймовірно, колись мода на це вбрання повернеться, але воно точно вирізнятиметься сучаснішою версією.



Антитренди 2024 року / Фото Pinterest

Кілька масивних ланцюжків

Носити кілька масивних ланцюжків на шиї – це моветон. Золоті прикраси, які були модні ще на початку нульових зараз вже добряче застаріли. Якщо ж ви носите на собі масивний золотий ланцюжок або ж навіть кілька одразу, то демонструєте своє незнання в етикеті та поганий смак.



Антитренди 2024 року / Фото Pinterest