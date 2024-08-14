Устаревшие варианты нарядов имеют много альтернатив, поэтому вам точно будет из чего выбрать, пишет Fashion 24. Одежда, которая давно потеряла актуальность имеет старомодный вид. Составляя гардероб помните основное правило – ваш образ должна составлять база, а дальше можете отталкиваться от трендов.

Смотрите также 3 трендовые сумки осени: интересные фасоны, которые точно вам понравятся

Здесь тоже важно понимать, что не все трендовые вещи остаются на своих позициях длительное время. Некоторые наряды актуальны несколько сезонов, другое же становится неким определенным микротрендом и быстро сдает свои позиции в мире моды. Поэтому пересмотрите гардероб и откажитесь от неактуальных позиций.

Блуза из полиэстера

Блузы или рубашки из полиэстера – ужас для кожи и тела, особенно в летнее время. Не одевайте их, поскольку они имеют плохой внешний вид и вообще чувствовать вы себя в таких вещах будете не совсем хорошо. Вместо этого делайте ставку на лен или шелк, которые позволяют телу дышать.

Обувь на танкетке

Танкетка пыталась войти в тренды, впрочем пока не усвоилась настолько прочно, чтобы эта обувь получила статус модной. Лучше вместо обуви на танкетках выберите минималистичные босоножки или слингбэки.

Разноцветный топ

Топы могут иметь несколько разных цветов, однако выглядеть они должны совершенно друг с другом. Хаотичные оттенки, которые не сочетаются между собой лучше избегать, если не хотите получить нелепый вид.

К антитрендам также относятся туфли с круглым носком, джинсовые мини-шорты и многоярусная длинная юбка.