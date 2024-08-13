Fashion-эксперты рассказали о нескольких трендовых сумок, которые будут господствовать в осеннюю пору. Их уже начали активно носить модницы, поэтому одну из них вам точно захочется инвестировать в свой гардероб.

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Клатч размера макси

Минималистичный аксессуар, который завершал романтические и элегантные платья в этом сезоне перерос в максиверсию. В размере XXL такую сумку создал бренд Bottega Veneta. Эту сумку уже активно начала носить шведская модель Эльза Хоск. Подходит сумка и к будничному выходу, и к вечерним платьям.

Сумка оверсайз

Огромные размеры сумок не сходят с модных радаров. Изначально они были вдохновлены дорожными сумками и использовались для удобства. Девушки настолько полюбили практичные варианты, что теперь не обходятся без такой сумки на пляже или в городе.

Полотняная сумка

Эта сумка уже подойдет для любителей аутентичности и вневременного стиля. Она идеально вписывается в повседневный гардероб и прекрасно подойдет под любую осеннюю верхнюю одежду.

А еще сумки из 2000-х годов возвращаются в моду. Популярные модели включают сумку полумесяц, сумку-багет, и прямоугольную сумку-тоут, которые стали символами стиля и функциональности.