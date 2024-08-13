Fashion-експерти розповіли про кілька трендових сумок, які будуть панувати в осінню пору. Їх вже почали активно носити модниці, тож одну з них вам точно захочеться інвестувати у свій гардероб.

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Клатч розміру максі

Мінімалістичний аксесуар, який довершував романтичні та елегантні сукні цього сезону переріс у максіверсію. У розмірі XXL таку сумку створив бренд Bottega Veneta. Цю сумку вже активно почала носити шведська модель Ельза Госк. Пасує сумка і до буденного виходу, і до вечірніх суконь.

Сумка оверсайз

Величезні розміри сумок не сходять з модних радарів. Спочатку вони були натхненні дорожніми сумками та використовувалися для зручності. Дівчата настільки полюбили практичні варіанти, що тепер не обходяться без такої сумки на пляжі чи в місті.

Полотняна сумка

Ця сумка вже підійде для любителів автентичності та позачасового стилю. Вона ідеально вписується в повсякденний гардероб та чудово підійде під будь-який осінній верхній одяг.

А ще сумки з 2000-х років повертаються в моду. Популярні моделі включають сумку напівмісяць, сумку-багет, та прямокутну сумку-тоут, які стали символами стилю і функціональності.