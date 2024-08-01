Эластичная резинка массивного размера была очень популярной в 90-х годах. Традиционно она обтянута рыхлой бархатной или атласной тканью. Ведущие it-девушки уже начали применять этот аксессуар в своих образах на Неделе моды.

Читайте также Ожерелье из ракушки – тренд лета 2024: обязательно дополните этим аксессуаром свои образы

Манекенщица Белла Хадид обожает моду 90-х, поэтому постоянно создает образы, которые состоят из вещей или аксессуаров тех времен. В этом году она уже успела продемонстрировать несколько образов с такой резинкой.

Если же вы следите за модой, применяете в своих аутфитах последние тенденции, то советуем дополнить пучок или хвост огромной резинкой, которая осуществила в 2024 году свое большое возвращение. Носить ее можно по-разному, поэтому рассказываем о лучших сочетаниях.

Зачесанный пучок

Классический пучок зачесанный у основания головы мы привыкли завязывать едва заметной резинкой, впрочем теперь прическу можно делать довольно заметной благодаря этому аксессуару. Стилисты говорят, что такая прическа идеально подойдет для коротких волос, поскольку будет отвлекать внимание от прядей, которые торчат или вырываются из пучка.



Резинка из 90-х вернулась в моду / Фото L'Officiel

Заплетенный хвост

Дополняйте хвост или косу заплетенную высоко вверху с помощью объемной резинки. Она придаст особого шарма ярким платьям и костюмам.



Яркие резинки снова в моде / Фото из инстаграма @tied.up

Чтобы резинка не выбивалась из вашего образа, попробуйте подбирать цвет к вашему наряду. К примеру, белый льняной костюм дополняйте белой резинкой, а голубое платье соответственно того же оттенка. Экспериментировать с цветами можно в случае яркого наряда в цветочный принт. Тогда можете выбирать резинку в соответствии с предпочтениями.