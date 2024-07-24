Ожерелье из ракушки прекрасно дополнит ваши образы летом 2024 года. Дизайнеры делают эти украшения как в минималистическом стиле, так и в ярком. Поэтому каждый человек сможет выбрать, что больше приглянется по душе.

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Ожерелье из ракушки – тренд лета 2024

Обычно ракушки ассоциируются с морем, пляжем и отдыхом. Едва ли не каждый привозит их домой из отпуска. Однако в этом году украшение можно сочетать с повседневным или праздничным стилем. Такое ожерелье, в частности, появлялось на подиумах, когда свои коллекции презентовали Schiaparelli и Casablanca. Кстати, на моделях было не только ожерелье из ракушки, но и, к примеру, серьги. Стоит отметить, что их носили как мужчины, так и женщины. Поэтому этот аксессуар – мастхэв на лето 2024 года, поскольку он еще и очень универсальный.

Интересно, что ракушки захватывают модные подиумы уже не впервые. Так, в 2020 году их добавил в свою весенне-летнюю коллекцию бренд Oscar de la Renta, а еще раньше – Prada. Последний модный дом, к слову, дополнил ракушками одежду в сезоне осень-зима, однако они довольно удачно сочетаются с кардиганами и теплыми свитерами.

Тренд на аксессуары с ракушками уже подхватили некоторые мировые знаменитости. В частности, супермодель Джиджи Хадид, итальянская модная блогерша Кьяна Ферраньи, инфлюенсерка Мария Помбо и телезвезда Ким Кардашьян. Поэтому не бойтесь экспериментировать со своими образами и добавлять морские нотки, которые сделают их ярче.