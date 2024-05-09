Девушкам трудно распрощаться с нарядом, который есть в их шкафу, впрочем иногда это необходимо сделать, если не хотите, чтобы ваш образ выглядел старомодным, пишет Fashion 24.

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Перед обновлением летнего гардероба, советуем сделать ревизию наряда и убрать несколько вещей, которые могут моментально испортить аутфит.

Кроссовки Gucci

Такие кроссовки моментально отправляют ваш образ на несколько лет назад. Избавьтесь от этой обуви, потому что такая вещь совсем не сделает вас стильными, а лишь покажет вашу неосведомленность в моде.



Антитрендовые вещи на весну 2024 / Фото Pinterest

Джинсы с нашивками

Такие джинсы способны быстро исказить ваш образ. Чаще всего нашивками закрывают пятна или потертости на джинсах, поэтому они сразу привлекают к себе лишнее внимание. Лучше выберите обычные базовые джинсы в голубом цвете, которые подойдут под любой наряд и не будут привлекать лишнее внимание.



Антитрендовая одежда на весну 2024 / Фото Pinterest

Футболка с надписью

Дизайнеры каждый сезон пытаются внедрить в моду какие-то интересные детали, однако вещи с надписями – пережиток прошлого. Не стоит покупать такие футболки или носить, если они уже у вас есть. Делайте ставку исключительно на базовые и однотонные вещи.



Антитрендовые вещи на весну 2024 / Фото Pinterest

Все эти вещи выглядят очень дешево, они были модными много лет назад, поэтому лучше их вообще не добавлять в свой гардероб. Откажитесь от вещей, которые уже давно вышли из моды в пользу классического наряда, который будет актуальным всегда.