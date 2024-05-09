Дівчатам важко розпрощатися з вбранням, яке є у їхній шафі, втім часом це необхідно зробити, якщо не хочете, щоб ваш образ виглядав старомодним, пише Fashion 24.

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Перед оновленням літнього гардероба, радимо зробити ревізію вбрання та прибрати кілька речей, які можуть вмить зіпсувати аутфіт.

Кросівки Gucci

Такі кросівки вмить відправляють ваш образ на кілька років назад. Позбудьтеся цього взуття, бо така річ зовсім не зробить вас стильними, а лише покаже вашу необізнаність в моді.



Антитрендові речі на весну 2024 / Фото Pinterest

Джинси з нашивками

Такі джинси здатні швидко спотворити ваш образ. Найчастіше нашивками закривають плями чи подертості на джинсах, тому вони одразу привертають до себе зайву увагу. Краще оберіть звичайні базові джинси в блакитному кольорі, які підійдуть під будь-яке вбрання та не будуть привертати зайву увагу.



Антитрендовий одяг на весну 2024 / Фото Pinterest

Футболка з надписом

Дизайнери кожного сезону намагаються впровадити в моду якісь цікаві деталі, однак речі з надписами – пережиток минулого. Не варто купувати такі футболки чи носити, якщо вони вже у вас є. Робіть ставку виключно на базові й однотонні речі.



Антитрендові речі на весну 2024 / Фото Pinterest

Всі ці речі виглядають дуже дешево, вони були модними багато років тому, тому краще їх взагалі не додавати до свого гардероба. Відмовтеся від речей, які вже давно вийшли з моди на користь класичного вбрання, яке буде актуальним завжди.