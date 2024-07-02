Тенденции постоянно меняются, а вместе с тем появляются антитрендовые вещи, которые вышли из моды и могут испортить ваш образ, пишет Fashion 24.

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Мода постоянно движется вперед, поэтому постарайтесь убрать из своего гардероба те вещи, которые навеяны безвкусицей и уже давно являются неактуальными.

Сумка O bag

Резиновая сумка со съемными ручками O bag в разных цветах и размерах уже несколько лет назад вышли из моды. Такие сумки уже практически никто не носит, поскольку они считаются антитрендовыми. Зато девушки делают ставку на классические модели и расслабленные сумки-шоперы или даже соломенные варианты на летнее время года.



Антитрендовая сумка лета 2024 / Фото Pinterest

Джинсы с большими дырками

Мода на объемные дырки в джинсах уже давно прошла. Такие джинсы выглядят даже несколько вульгарно, поэтому обязательно избавляйтесь от них, если не хотите выглядеть старомодно. Лучше выбирайте для себя базовые голубые джинсы с легкими потертостями.



Антитрендовые джинсы лета 2024 / Фото Pinterest

Футболка с кружевом

Кружевные платья или юбки являются популярными, чего не скажешь о футболках с добавлением кружевных вставок. Они уже давно не актуальны и способны быстро удешевить образ и перенести вас на несколько лет назад. Делайте ставку на белые футболки из качественного материала и с удлиненными рукавами и точно не прогадаете.



Антитрендовая футболка лета 2024 / Фото Pinterest

Чтобы не испортить свои образы, постарайтесь полностью отказаться от вещей, которые вышли из моды. Ваш аутфит может состоять из трендовых элементов гардероба, но одна старомодная вещь может полностью его испортить.