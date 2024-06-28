Прежде чем отправиться на шопинг, лучше узнайте об одежде, которая длительное время считается неактуальной, пишет Fashion 24. Для того, чтобы наряд в сочетании с другими элементами гардероба не выглядел смешно и неудачно, постарайтесь не сочетать его с вещами из нашей подборки.

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Туфли с круглым носком

Такие туфли не являются популярными в мире моды. Они были популярными более 20 лет назад. Сейчас в тренде остроносая обувь, поэтому постарайтесь не удешевлять свой образ именно из-за таких туфель.

Антитренды лета, которые вышли из моды / Фото с Pinterest

Джинсовые микрошорты

Это шорты из 2000-х годов, и хоть мода нулевых вернулась, эту вещь гардероба обязательно стоит убрать из своего гардероба. Такие шорты сжимают бедра, создают лишние складки и выделяют недостатки.

Вместо этого выбирайте шорты, которые свободно садятся и создают пространство между бедрами и штанинами. Таким образом ваши ноги будут выглядеть стройнее, а вам будет комфортнее.

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Антитренды лета 2024 / Фото с Pinterest

Многоярусная длинная юбка многоярусная

Такая юбка в этом сезоне будет считаться признаком дурного вкуса. Дизайнеры представили широкий ассортимент юбок, и в этом перечне многоярусной юбки нет. Лучше выберите джинсовую юбку, костюмную или шелковую.



Антитрендовая вещь на лето / Фото Pinterest

Старайтесь делать ставку в выборе наряда или обуви на те элементы гардероба, которые уже давно являются модными и не теряют популярности. Например, это туфли лодочки, слингбэки, шорты-бермуды или юбка макси из шелка.