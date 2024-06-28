Перш ніж вирушити на шопінг, краще дізнайтеся про одяг, який тривалий час вважається неактуальним, пише Fashion 24. Для того, щоб вбрання в поєднанні з іншими елементами гардероба не виглядало смішно й невдало, постарайтеся не поєднувати його з речима із нашої добірки.

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Туфлі з круглим носком

Такі туфлі не є популярними у світі моди. Вони були популярними понад 20 років тому. Зараз у тренді гостроносе взуття, тому постарайтеся не здешевлювати свій образ саме через такі туфлі.

Антитренди літа, які вийшли з моди / Фото з Pinterest

Джинсові мікрошорти

Це шорти з 2000-х років, і хоч мода нульових повернулася, цю річ гардероба обов’язково варто прибрати зі свого гардероба. Такі шорти стискають стегна, створюють зайві складки та виділяють недоліки.

Замість цього вибирайте шорти, які вільно сідають та створюють простір між стегнами та штанинами. Таким чином ваші ноги виглядатимуть стрункішими, а вам буде комфортніше.

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Антитренди літа 2024 / Фото з Pinterest

Багатоярусна довга спідниця

Така спідниця цього сезону вважатиметься ознакою поганого смаку. Дизайнери представили широкий асортимент спідниць, і в цьому переліку багатоярусної спідниці немає. Краще оберіть джинсову спідницю, костюмну чи шовкову.



Антитрендова річ на літо / Фото Pinterest

Старайтеся робити ставку у виборі вбрання чи взуття на ті елементи гардероба, які вже давно є модними та не втрачають популярності. Наприклад, це туфлі човники, слінгбеки, шорти-бермуди чи спідниця максі з шовку.