Обирайте для себе влітку красиві та елегантні прикраси, пишe Fashion 24. Тенденції щодо аксесуарів є набагато довшими, ніж тренди одягу, тож вони майже не змінюються, а базові прикраси є такою собі класикою, яка є актуальною незалежно від сезону.

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Радимо інвестувати кошти в прикраси, які ви любите і вони прослужать вам не один сезон.

Перлини

Ці аксесуари є актуальними вже дуже давно. Найкращими прикрасами вважаються маленькі перлинки чи кольє з перлин білого або молочного кольору. Чорні перлини теж актуальні, втім зустрічаються на модницях рідше.



Базові прикраси, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Камінчики

Пусети доповнять будь-який ваш образ. Вони виглядають доволі мінімалістично та красиво. Маленькі діамантові сережки-пусети – це класика, яка завжди додає блиску та розкоші.



Класичні прикраси, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Ланцюжок на шиї

Тонкий золотий чи срібний ланцюжок завжди виглядає стильно і підходить до будь-якого образу. Доповнюйте аксесуар кулонами, які можете змінювати щоразу на нові.



Базові прикраси, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Годинник

Класичний годинник на металевому або шкіряному ремінці – це не тільки стильний аксесуар, але і функціональна річ. Цього сезону в моді годинники з квадратним циферблатом, тож робіть ставку саме на нього.



Класичні прикраси, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Перстень

Просте кільце без зайвих деталей виглядає мінімалістично та красиво, втім можете обирати для себе аксесуар з камінчиком, який не виходить з моди та завжди буде актуальним.



Базові прикраси, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Ці прикраси легко поєднуються з різними стилями одягу і завжди залишаються модними, додаючи завершеності будь-якому образу. Тому сміливо додавайте їх у свою шкатулку та носіть з найрізноманітнішим вбранням.