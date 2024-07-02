Тенденції постійно змінюються, а разом з тим з’являються антитрендові речі, які вийшли з моди та можуть зіпсувати ваш образ, пише Fashion 24.

До теми Стоп, перестаньте їх носити: названо антитренди літа 2024

Мода постійно рухається вперед, тому постарайтеся прибрати зі свого гардероба ті речі, які навіяні несмаком та вже давно є неактуальними.

Сумка O bag

Резинова сумка зі знімними ручками O bag в різних кольорах та розмірах вже кілька років тому вийшли з моди. Такі сумки вже практично ніхто не носить, оскільки вони вважаються антитрендовими. Натомість дівчата роблять ставку на класичні моделі та розслаблені сумки-шопери чи навіть солом’яні варіанти на літню пору року.



Антитрендова сумка літа 2024 / Фото Pinterest

Джинси з великими дірками

Мода на об’ємні дірки у джинсах вже давно минула. Такі джинси виглядають навіть дещо вульгарно, тому обов’язково позбавляйтеся від них, якщо не хочете виглядати старомодно. Краще обирайте для себе базові блакитні джинси з легенькими потертостями.



Антитрендові джинси літа 2024 / Фото Pinterest

Футболка з мереживом

Мереживні сукні чи спідниці є популярними, чого не скажеш про футболки з додаванням мереживних вставок. Вони вже давно не актуальні та здатні швидко здешевити образ та перенести вас на кілька років тому. Робіть ставку на білі футболки з якісного матеріалу та з подовженими рукавами й точно не прогадаєте.



Антитрендова футболка літа 2024 / Фото Pinterest

Щоб не зіпсувати свої образи, постарайтеся повністю відмовитися від речей, які вийшли з моди. Ваш аутфіт може складатися з трендових елементів гардероба, але одна старомодна річ може повністю його зіпсувати.