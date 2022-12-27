Мировая поддержка Украины не утихает ни на минуту. Помогают не только международные организации и правительства других стран – за дело берутся и обычные люди, увлекающиеся храбростью и стойкостью украинцев, желают выразить свою солидарность.

Читайте также Итоги 2022: как дизайнеры и инфлюэнсеры поддержали Украину во время войны

Очередное тому подтверждение нашлось в английском городке Ипсвич, вблизи которого расположена обычная средняя школа Клейдон. Там в конце ноября придумали "марафон": собрать и упаковать как можно больше подарков от жителей Великобритании детям Украины. В рекордные сроки было собрано 25 тысяч подарков силами 180 волонтеров.

Идею поддержало британское звено гуманитарной организации Rotary Club, которая взяла на себя логистику и транспортировку подарков в Словакию – и искала местных партнеров. Инициативу подхватил благотворительный фонд "Фонд Поддержки и Развития Украины", расположенный в Виннице. Сотни волонтеров принять участие в дальнейшем процессе доставки подарков из Словакии в Винницу, сортировке и организации ряда праздничных рождественских мероприятий.

Свою поддержку, ресурсные и медийные возможности для реализации инициативы предоставил украинский дизайнер Андре Тан, который уже 12 лет тесно сотрудничает с "Фондом Поддержки и Развития Украины". Кроме Андре Тана, фонду помогали Винницкая областная военная администрация, Луганская областная военная администрация, представители Херсонской области и Киева – постоянные партнеры, которые занимаются временно перемещенными лицами, среди которых очень много детей, вынужденных покинуть свои дома.

"Рождественские праздники у нас всегда ассоциировались со светом, добром, детской радостью. Так будет и сегодня: никто и ничто, никакой враг не отнимет этого у наших детей. Если вспомнить, святой Николай был покровителем не только детишек, он также защищал путешественников в пути". , то есть был настоящим героем, сегодняшние герои – военные и врачи, которые каждый день рискуют своей жизнью для того, чтобы наше путешествие к мирной жизни было безопаснее и быстрее. за детей, собственно, и идет ежедневная борьба, так что благодарим наших защитников за то, что наши дети сегодня могут получить свой подарочек под подушкой.Я призываю как никогда заботиться о детях: сейчас им особенно важно ваше внимание. положительные эмоции, а мы – поможем!", – отметил Андре Тан.

23 декабря в Киеве стартовала акция "Подари детям Украины Рождество!" и состоялось праздничное мероприятие для детей из восточных областей. На празднике началась активная раздача подарков, которая в дальнейшем состоится по всей Украине.



Дети из восточных областей получили подарки / Фото из пресс-службы Андре Тана



Дети из восточных областей получили подарки / Фото из пресс-службы Андре Тана