Світова підтримка України не вщухає ні на мить. Допомагають не тільки міжнародні організації та уряди інших країн – до справи беруться й звичайні люди, що захоплюються хоробрістю та стійкістю українців, бажають висловити свою солідарність.

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Чергове підтвердження цьому знайшлося в англійському містечку Іпсвіч, поблизу якого розташована звичайна середня школа Клейдон. Там в кінці листопада придумали такий собі "марафон": зібрати та упакувати якомога більше подарунків від жителів Великобританії дітям України. За рекордні строки було зібрано 25 тисяч подарунків силами 180 волонтерів.

Ідею підтримала британська ланка гуманітарної організації Rotary Club, яка взяла на себе логістику та транспортування подарунків до Словаччини – і шукала місцевих партнерів. Ініціативу підхопив благодійний фонд "Фонд Підтримки та Розвитку України", розташований у Вінниці. Сотні волонтерів взяти участь у подальшому процесі доставки подарунків зі Словаччини до Вінниці, сортуванні та організації низки святкових різдвяних заходів.

Свою підтримку, ресурсні та медійні можливості для втілення ініціативи надав український дизайнер Андре Тан, який вже 12 років тісно співпрацює з "Фондом Підтримки та Розвитку України". Окрім Андре Тана, фонду допомагали Вінницька обласна військова адміністрація, Луганська обласна військова адміністрація, представники Херсонської області та Києва – постійні партнери, які опікуються тимчасово переміщеними особами, серед яких дуже багато дітей, що були змушені покинути свої домівки.

"Різдвяні свята у нас завжди асоціювались зі світлом, добром, дитячою радістю. Так буде і сьогодні: ніхто і ніщо, ніякий ворог не відніме цього у наших дітей. Якщо згадати, святий Миколай був покровителем не лише діточок, він також захищав мандрівників у дорозі, тобто, був справжнім героєм. Сьогоднішні герої – військові та лікарі, які кожного дня ризикують своїм життям задля того, щоб наша мандрівка до мирного життя була безпечнішою та швидшою. Герої наступного дня – наші діти, яким належить майбутнє держави. За це майбутнє та за дітей, власне, і точиться щоденна боротьба. Отже, дякуємо нашим захисникам за те, що наші діти сьогодні можуть отримати свій подаруночок під подушкою. Я закликаю як ніколи піклуватись про дітей: зараз їм особливо важлива ваша увага. Створюйте їм святкову магію, даруйте позитивні емоції, а ми – допоможемо!", – зазначив Андре Тан.

23-го грудня у Києві стартувала акція "Подаруй дітям України Різдво!" та відбувся святковий захід для дітей зі східних областей. На святі розпочалась активна роздача подарунків, що надалі відбудеться по всій Україні.



Діти зі східних областей отримали подарунки / Фото з прес-служби Андре Тана



Діти зі східних областей отримали подарунки / Фото з прес-служби Андре Тана