24 февраля Россия совершила полномасштабное нападение на Украину, пишет 24 канал. Страна-агрессор вторглась на территорию северных, восточных и южных областей Украины и нанесла авиационные и артиллерийские удары по военным объектам и военным формированиям Украины.

Весь мир с первого дня стал выражать поддержку Украине, осуждая действия главы Кремля. Остронь не остались и все известные украинцы.

Сейчас одежда – это не только об удобстве, тенденциях и стиле, это определенное самовыражение, выражение своей позиции. Трагические события в Украине затронули наших дизайнеров, которые в первые месяцы войны помогали армии средствами и одеждой. Знаменитые модели и инфлюэнсеры финансово приобщались к помощи, а всемирно известные дизайнеры посвящали показы Украине.

Как иностранные дизайнеры и инфлюэнсеры поддержали Украину

Известный итальянский дизайнер Джорджио Армани стал первым модельером, поддержавшим Украину в борьбе против российских оккупантов. Он решил не использовать музыку во время шоу и провел показ в тишине.

Креативный директор бренда Balmain Оливье Рустен поддержал Украину. Он не только пожертвовал деньги, но отметил, что гордится и вдохновляется нашей нацией.

Модный дом Balenciaga провел показ новой коллекции в Париже, посвятив его Украине. Каждого гостя ждала сине-желтая футболка. Ее примерила Белла Хадид и Сальма Гайек.

Шведская модель Эльза Госк одна из первых выразила свое соболезнование Украине. "У меня разрывается сердце от того, как мировое руководство наблюдает за происходящим в Украине. Мое сердце со всеми вами, Украиной, женщинами, детьми, бедными семьями, наиболее пострадавшими", – написала манекенщица.

Украину поддержали знаменитые сестры клана Кардашян-Дженнер. Все они выразили поддержку нашей стране. Звезда сериала Ким Кардашян публиковала фотографии нашего президента в своих инстаграм-сторезах с 300-миллионной аудиторией подписчиков.

Американская модель Белла Хадид в конце февраля обещала украинцам перечислить часть своих средств на срочные нужды. Впоследствии к ее решению присоединилась сестра Джиджи Хадид.

К поддержке Украины присоединилась Виктория Бекхэм, Вера Вонг, Клаудия Шиффер, Рози Гантингтон-Уайтли и многие другие.

От многих стран в Украине поступало оружие, гуманитарная помощь, знаменитости жертвовали деньги, а известные инфлюэнсеры всячески привлекают внимание к циничной полномасштабной атаке россиян.

Так, знаменитая пара из Нью-Йорка, известная по псевдониму Young Emperors – вышла в свет в образах, состоящих из цветов украинского флага.



Инфлюэнсеры поддержали Украину во время войны / Фото с Instagram

Активно поддерживала Украину немецкая инфлюэнсер Леони Ганне. Она надела синий костюм в паре с желтыми сапогами и сумкой. Впоследствии она надела голубовато-желтое платье с бахромой и перьями.



Инфлюэнсеры поддержали Украину во время войны / Фото с Instagram



Инфлюэнсеры поддержали Украину во время войны / Фото с Instagram

Модель Майя Малнер надела синий комбинезон с желтым пальто. Шведская модница Эмили Синдлев вместе с бойфрендом прошлась по улицам Парижа в образах, состоящих из голубовато-желтого цвета.



Инфлюэнсеры поддержали Украину во время войны / Фото с Instagram



Инфлюэнсеры поддержали Украину во время войны / Фото с Instagram

Как украинские дизайнеры и инфлюэнсеры поддержали страну

В первый день войны дизайнер известных на весь мир кепи и шляп Руслан Багинский перечислил на нужды украинской армии 1,5 миллиона гривен.

Впоследствии бренд Ruslan Baginskiy запустил патриотический дроп двух бейсболок – в голубом и желтом цвете с вышитым флагом Украины. Все вырученные средства он передал в фонд Сергея Притулы.

Основательница и дизайнер бренда СULTNAKED Мэри Фуртас поддержала украинскую армию. На нужды ВСУ львовянка перечислила 100 тысяч гривен. За несколько дней до войны fashion-фотографиня внесла аналогичный вклад.

Находясь в Милане, инфлюэнсеры Алина Френдий и Таня Кодзаева вышли на улицы города с сине-желтым флагом в поддержку нашего государства. Девушки привлекали внимание всего мира к циничному вторжению России в Украину.



Инфлюэнсеры поддержали Украину во время войны / Фото с Instagram

Андре Тан решил помочь украинцам, которые остались в сложной ситуации из-за российско-украинской войны, поэтому начал шить теплые куртки, спальные мешки, флисовые кофты, штаны и бронежилеты.

Инфлюэнсер Таня Парфильева также помогала украинской армии. Вместе со швеями она создавала флисовые кофты и балаклавы.

Вместе с командой дизайнер Иван Фролов собрал 20 тысяч евро на пошив бронежилетов. Украинская модель Алина Байкова, которая живет и работает в США, собрала 300 тысяч долларов в помощь украинским беженцам.

Бренд Kachorovska начал шить берцы для военных. Основательница бренда The Coat Катя Сильченко создала патриотическую обувь, деньги от продажи которых передала пострадавшим от войны детям и женщинам.

Украинский бренд One by One с первых дней войны начал шить для наших защитников бронежилеты и разгрузки. Впоследствии они приобрели машины для военных.

Бренд вышиванок 2KOLYORY активно помогал нашим защитникам. На передовую основатели бренда передали несколько сот бесплатных плитоносок.

Украинский бренд аксессуаров the KODE представил голубовато-желтую сумку, все средства из которой перечислили в ВСУ.

16 мая дизайнер Лиля Литковская показала в Лондоне свою коллекцию одежды. Она представила образы с желтыми повязками на руке, которые носят украинские военные. В ее коллекции были представлены балаклавы и жилеты, похожие на бронежелеты, защищающие наших воинов на фронте. В конце она вышла с плакатом "Help Mariupol, Azovstal now".

Как известные глянцы поддержали Украину

На третий день войны многие глянцы Vogue из разных стран выразили свою поддержку. В своих социальных сетях они публиковали сообщения о нападении России на Украину. Некоторые издания Vogue опубликовали номер 1945 года, знаменовавший конец Второй мировой войны с голубым небом, без военных самолетов.

Французское модное издание Vogue не осталось в стороне от бурных событий в Украине и посвятило свой номер свободе.

Поддержать украинских коллег решила французская редакция Elle. На обложку они поместили девушку с голубовато-желтым флагом на плечах, с повязкой и нарисованными на лице флагами Украины.

Темой мартовского португальского номера Vogue также стала Украина. На обложке глянца изображены несколько моделей в желтых образах, позируя на фоне голубого неба и черных гор с подсолнухами в руках. Все они символизировали не только усталость, но и стойкость.

Греческое издание Marie Claire представило на обложке глянца журавля – любимую птицу украинского народа, она является символом любви к родной земле.

Чешское издание Elle презентовали цифровую обложку, на которой изобразили печальную и заплаканную украинку.