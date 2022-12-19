Каждая знаменитость имеет в своем гардеробе вещи от люксовых и премиальных брендов, пишет 24 канал. Впрочем, сейчас звезды все чаще хотят выглядеть оригинально, поэтому стараются разнообразить свои выходы нарядами от локальных брендов из разных уголков мира.

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В 2022 году произошел безумный скачок выходов мировых знаменитостей в вещах от украинского бренда, по сравнению с предыдущим годом. Безусловно, роль играет качество наряда и его неповоротливый вид, но несмотря на это, многие звезды выражали свою поддержку Украине благодаря выходам в вещах от украинских дизайнеров, прославляя их таким образом на многомиллионную аудиторию.

Украину во время войны горячо поддерживает Мей Маск, которая примерила в этом году множество вещей от наших дизайнеров. Модель можно смело назвать знаменитостью, которая имеет в своей коллекции больше всего вещей от разных украинских брендов.

Также Украину поддерживала Леони Анне. Немка любит ярко выглядеть, поэтому в этом году она примеряла на себе эффектное платье от Jamemme, блестящими брюками от SANTA BRANDS и роскошным платьем от Milla Nova.

Адель в Marianna Senchina

На одну из самых престижных премий BRIT Awards Адель надела бархатное платье-пиджак с объемными рукавами и открытыми плечами, дополненное черными пуговицами от бренда Marianna Senchina.



Роскошный образ Адель в платье украинского бренда / Фото с Instagram

Меган Фокс в CULTNAKED

На фестиваль Bud Light Super Bowl Меган Фокс надела наряды из веганской кожи от бренда CULTNAKED. Актриса надела кожаный топ-бандо и брюки на высокой посадке фиолетового цвета.



Роскошный образ Меган Фокс / Фото с Instagram

Эльза Госк в Ruslan Baginskiy

Шведская модница Эльза Госк дополнила свой бежевый тренч с объемными рукавами и стеганными вставками платком в гусиную кавычку от бренда Ruslan Baginskiy.



Модный образ Эльзы Госк / Фото с Instagram

Мей Маск в Ruslan Baginskiy

73-летняя модель, диетология и писательница Мэй Маск обожает украинские бренды. С первых дней российско-украинской войны знаменитость поддерживала украинцев и одевала наряды от наших дизайнеров. Прилетев в Чехию знаменитость не забыла о нарядах украинских брендов. На прогулку по Праге она одела панаму от бренда Ruslan Baginskiy.



Мей Маск в господами Ruslan Baginskiy / Фото с Instagram

Белла Хадид в Bevza

Звезда подиумов Белла Хадид примеряла черные вещи от бренда Bevza из новой коллекции FW 22/23. Модель не впервые одела наряды от украинского дизайнера Светланы Бевзы. Несколько лет назад Белла поразила выбором своего платья на благотворительном вечере от бренда Bevza.



Белла Хадид в образе от украинского бренда Bevza / Фото с Instagram

Мила Йовович в Lever Couture

Американская актриса с украинскими корнями Мила Йовович в Каннах посетила благотворительный вечер amfAR в роскошном голубом платье от украинского бренда Lever Couture.



Эффектный образ Милы Йовович и Эвер Габо / Фото с Getty Images

Гвен Стефани в Bevza

Для съемок в глянце Luisa Via Roma Magazine американская певица Гвен Стефани выбрала темно-чернильное платье-русалку, украшенное изысканным брам от украинской дизайнерки Светланы Бевзы.



Гвен Стефани в роскошном платье / Фото с Instagram Bevza

Рита Ора у FROLOV

31-летняя британская певица Рита Ора выступила на фестивале Zürich Openair в платье от украинского дизайнера Ивана Фролова. Знаменитость выбрала платье FROLOV Fireworks, которое стоит на сайте бренда 4500 евро (167 тысяч гривен). Платье расшито стразами и бисером.



Рита Ора в платье украинского бренда / Фото с Instagram

Леони Анне в Milla Nova

Немецкая инфлюэнсерша Леонни Ганне появилась на Венецианском кинофестивале в роскошном платье от бренда Milla Nova. Стритстайл-звезда выбрала роскошное длинное платье-бюстье бежевого цвета, усеянное пайетками. Верх платья был украшен немалым вырезом, а низ платья дополнен небольшим шлейфом.



Леони Ганне в платье Milla Nova / Фото с Instagram

Кендалл Дженнер в CULTNAKED

Американская модель Кендалл Дженнер любит бренд дизайнера из Львова Мэри Фуртас. Одна из героинь реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер уже не в первый раз предстает перед папарацци в изделиях от бренда CULTNAKED.

Осенью модель надела брюки из веганской кожи KILLA с высокой талией и длиной. Кендалл завершила образ оранжевым пуховиком и черной сумкой на плече.



Новый выход Кендалл Дженнер / Фото с Instagram